Na 45-ročného muža v lese spadol strom.
Záchranné zložky zasahovali v pondelok dopoludnia v lese v katastri obce Uličské Krivé pri Snine. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.
V lesnom poraste malo dôjsť k tragédii, na 45-ročného pilčíka pri práci spadol strom. "Muž utrpel závažné zranenia, ktorým na mieste, žiaľ, podľahol," uviedla polícia.
V prípade aktuálne prebieha vyšetrovanie. "Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Snine vedie v tomto prípade trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia," dodala polícia.