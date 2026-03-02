Samospráva žiada obyvateľov, aby zabezpečili odpadkové koše a zatvárali vrchnáky na nádobách na zber bioodpadu.
Mesto Tlmače v okrese Levice upozorňuje obyvateľov na opakovaný zvýšený výskyt líšok na sídlisku Lipník.
Riešiť túto situáciu chce v súčinnosti s občanmi, ktorých radnica vyzýva na dodržiavanie preventívnych opatrení. Najdôležitejším je odstránenie zdrojov potravy pre líšky.
Na sídlisku Lipník v Tlmačoch úradujú líšky. Samospráva vydala niekoľko odporúčaní; Foto: Giedriius/Shutterstock.com
Rady pre obyvateľov:
- zabezpečte odpadkové koše
- zatvárajte vrchnáky na nádobách na zber bioodpadu a ostatných kontajneroch
- nenechávajte vonku krmivo
- nevyhadzujte zvyšky potravy, ovocia, mäsa z okien a balkónov
- ak ste chovateľ, zabezpečte svoje chovy hydiny tak, aby sa k nim líška nedostala
Podľa vyjadrenia magistrátu zvyšuje opakovaný výskyt líšok na sídlisku riziko prenosu rôznych chorôb na človeka i domáce zvieratá. Obmedziť sa ho podarí len v spolupráci so samotnými obyvateľmi.
Obec na juhu varuje pred medveďmi
Varovanie pre občanov vydala aj obec Čekovce pri Krupine. V jej katastri sa totiž v uplynulých dňoch mala pohybovať medvedica s tromi mláďatami.
Obec v súvislosti s výskytom medveďov vydala niekoľko odporúčaní pre občanov. Radí napríklad obmedziť pohyb v lesnom teréne a v húštinách, najmä ráno a večer.
V prípade pohybu vonku by ste sa mali správať primerane hlučne – odporúča sa napríklad pískať si alebo sa rozprávať.
V neposlednom rade je potrebné odstraňovať zvyšky potravín a biologického odpadu z blízkosti domov. Psov by ste mali vždy držať na vôdzke.