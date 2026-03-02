Slovensko vyjadrilo protest voči označeniu, ktoré prijala nová holandská vláda.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR si na pokyn rezortného šéfa Juraja Blanára (Smer-SD) v pondelok predvolalo veľvyslanca Holandského kráľovstva v SR Julesa Gerzona, aby už po oficiálnom vymenovaní novej menšinovej holandskej vlády vyjadrilo protest proti časti jej koaličnej dohody, označujúcej Slovensko ako krajinu, ktorá vraj „aktívne podkopáva Európu“. Slovensko vníma toto označenie ako neprijateľné zasahovanie do záležitostí SR a dôrazne sa voči nemu ohradzuje. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu.
„Ešte pred vymenovaním novej menšinovej vlády v Holandsku slovenská diplomacia transparentne komunikovala výhrady holandským partnerom cez štandardné diplomatické kanály spolu s vyzvaním na otvorený dialóg o týchto tvrdeniach. Žiaľ, bez adekvátnej odozvy z holandskej strany, ktorá predmetné nepravdivé vyjadrenie ponechala v koaličnej dohode,“ ozrejmilo ministerstvo.
Rezort zdôraznil, že SR záleží na dobrých vzťahoch s Holandskom. Tie však podľa neho musia byť založené na vzájomnom rešpekte, porozumení a rovnocennom partnerstve, nie poručníctve. „Každý členský štát Európskej únie má rovnocenné právo na obhajobu národno-štátnych záujmov, ktoré mu nemôže byť upierané vyhrážkami o odobratí hlasovacieho práva inou členskou krajinou, ako uvádza koaličná dohoda novej menšinovej holandskej vlády. Voči tomu sa zásadne ohradzujeme a zachovanie práva veta v oblastiach, v ktorých je ešte platné, považujeme za kľúčové pre budúcnosť EÚ ako zoskupenia štátov, kde nerozhodujú veľmoci, ale každá - i menšia - krajina má svoj suverénny hlas,“ poznamenalo MZVEZ.
Dodalo, že bude naďalej komunikovať suverénne postoje v EÚ v záujme jej rozvoja. „A sme pripravení viesť vecný dialóg rovnako s Holandskom,“ doplnilo ministerstvo.