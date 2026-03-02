Slnečné počasie a oteplenie spôsobí zvlhnutie snehovej pokrývky a zníženie súdržnosti jednotlivých vrstiev, a to najmä s príchodom poludnia, možné sú samovoľné lavíny.
Vo Vysokých a Západných a západnej časti Nízkych Tatier platí v pondelok mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier platí nad pásmom lesa od poludnia mierne lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Sneh z poslednej poslednej periódy sneženia bol silným vetrom previevaný hlavne na juhovýchodné svahy. „Vplyvom oteplenia posledného dňa a nočného zmrznutia sa na lavíny náchylná situácia mierne stabilizovala. Hlavný problém bude mokrý sneh na južných expozíciách, hlavne na strmých slnečných svahoch. Pozor, táto situácia nastane vplyvom výrazného oteplenia už aj dopoludnia na východných svahoch,“ upozornilo stredisko.
Aktuálna situácia v teréne vyžaduje dobré rozhodnutia, vyvarovať sa strmým miestam, treba si dať pozor na väčšiu vrstvu natopeného snehu, vyhýbať sa treba aj miestam, kde je evidentný nafúkaný sneh z posledného sneženia a nevypadol s lavínou v predošlých dňoch.
„Počasie počas pondelka bude ovplyvňovať tlaková výš, očakávame naďalej veľmi teplé a slnečné počasie. Teploty dosiahnu kladné čísla aj v najvyšších polohách. Na povrchu snehovej pokrývky sa na južnej strane vytvorila kôra alebo ľadová vrstva, ktorá sa v priebehu dňa bude natápať,“ podotklo SLP s tým, že na severnej strane pohorí, prípade zatienených miestach si sneh ešte zachováva prachový charakter. V najvyšších miestach sa na severnej strane pohorí nachádza trvalo slabá vrstva hranatozrnného snehu.