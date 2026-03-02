Britský premiér Keir Starmer v nedeľu povolil, aby Spojené štáty používali britské základne na „obranné“ útoky zacielené na zničenie iránskych rakiet a odpaľovacích zariadení. Premiér ale zdôraznil, že Británia sa aktuálne nezapája do úderov na Teherán, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Nezapojili sme sa do počiatočných útokov na Irán a aktuálne sa ani neplánujeme podieľať na ofenzíve,“ povedal Starmer vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach. „Irán však uplatňuje taktiku spálenej zeme, preto podporujeme kolektívnu sebaobranu našich spojencov a nášho ľudu v regióne,“ ozrejmil premiér.
„Naše rozhodnutie, že Británia sa nebude zapájať do útokov na Irán, bolo zámerné,“ zdôraznil Starmer. „Veríme, že najlepším riešením pre región a pre svet je dosiahnuť dohodu prostredníctvom rokovaní,“ dodal.
Nemecko, Francúzsko a Británia takisto vyhlásili v nedeľu, že sú pripravené prijať „obranné opatrenia“ proti Iránu, a tým chrániť svoje záujmy a záujmy svojich spojencov v Perzskom zálive, ak by to bolo potrebné.
Dosiahneme to „prostredníctvom nevyhnutných a primeraných obranných opatrení s cieľom zničiť schopnosť Iránu odpáliť rakety a drony priamo v mieste ich vzniku“, uviedli krajiny v spoločnom vyhlásení. Zároveň vyjadrili „zdesenie“ z raketových útokov Iránu proti krajinám v regióne vrátane tých, ktoré sa ani „nezúčastnili na počiatočných vojenských operáciách USA a Izraela“, doplnili.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu. Teherán reagoval odvetnými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu.