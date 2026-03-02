Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že vojenská operácia proti Iránu by mohla trvať ďalšie štyri týždne. Uviedol to v rozhovore pre denník Daily Mail. Pre iné médiá predtým povedal, že americká armáda už zničila a potopila deväť plavidiel iránskeho námorníctva, z veľkej časti poničila aj jeho veliteľstvo a zabila 48 vysokopostavených členov iránskeho vedenia.
„Vždy to trvalo štyri týždne, takže - aj keď je to veľká krajina, bude to trvať štyri týždne - alebo menej,“ povedal Trump pre britský denník v telefonickom rozhovore zo svojho floridského sídla Mar-a-Lago. V nedeľu podľa svojich slov hovoril s viacerými lídrami krajín Perzského zálivu. Bez podrobností takisto avizoval, že sa chystá vystúpiť s prejavom k národu.
V rozhovore pre stanicu NBC News predtým pripustil, že zásah proti Iránu, ktorý USA koordinujú s Izraelom, by si mohol vyžiadať aj ďalšie americké životy. Doteraz podľa Pentagónu zahynuli traja americkí vojaci. „Máme tri (obete), ale očakávame straty, no nakoniec to bude pre svet veľký prínos,“ tvrdil.
Zdroj z Bieleho domu pre NBC News povedal, že podľa slov Trumpa nové vedenie Iránu už naznačilo ochotu rokovať so Spojenými štátmi. Šéf Bieleho domu na to vraj v konečnom dôsledku pristúpi. „Operácia Ohromujúca zúrivosť zatiaľ pokračuje bez zmien,“ povedal nemenovaný predstaviteľ.
Aj Trump v rozhovore pre časopis The Atlantic uviedol, že vláda v Iráne s ním chce hovoriť. „Budem sa s nimi rozprávať. Mali tak však urobiť už skôr. Čakali príliš dlho,“ vyhlásil a zopakoval, že Iránci mohli s USA už dávno uzavrieť dohodu.
Spojeným štátom a Izraelu sa od sobotňajšieho spustenia operácie proti Iránu podarilo zabiť najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího, ministra obrany Azíza Nasírzádeho, veliteľa Zboru islamských revolučných gárd Mohammada Pakpúra a ďalších vysokopostavených predstaviteľov štátu, armády a iránskeho jadrového programu.
Americký prezident v nedeľu tiež vyjadril presvedčenie, že Iránci povstanú proti teokratickému režimu, a ocenil tých, ktorí po oznámení o Chameneího smrti oslavovali v uliciach. „Ľudia tam na uliciach kričia od radosti, ale zároveň tam padá veľa bômb,“ upozornil.