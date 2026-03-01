Irán je otvorený akýmkoľvek úprimným snahám, ktoré prispievajú k zastaveniu eskalácie. Minister zahraničných vecí Abbás Arákčí to povedal v telefonáte so svojím ománskym náprotivkom Badrom al-Búsajdím, uviedlo vo vyhlásení ománske ministerstvo zahraničných vecí. Arákčí ale neskôr v rozhovore pre stanicu ABC News vyhlásil, že Irán sa bude pred americkým a izraelskými útokmi brániť bez obmedzení.
Al-Búsajdí, ktorý pred sobotňajším vypuknutím bojov na Blízkom východe sprostredkovával rokovania medzi USA a Iránom, zopakoval, že Omán vyzýva na prímerie a návrat k dialógu „spôsobom, ktorý spĺňa legitímne požiadavky všetkých strán“. Podľa agentúry DPA tiež zdôraznil potrebu zdržanlivosti, aby nedošlo k ďalšiemu eskalovaniu a aby bola zachovaná regionálna bezpečnosť.
Iránsky minister podľa ománskeho vyhlásenia v telefonáte povedal, že jeho krajina „volá po mieri“ a vyjadruje „otvorenosť voči serióznym snahám o zastavenie eskalácie a obnovenie stability“. Poznamenal zároveň, že príčinou stupňovania napätia bol izraelsko-americký útok na Irán.
Šéf ománskej diplomacie v nedeľu telefonicky hovoril aj s ďalšími ministrami bližšie nemenovaných „priateľských“ krajín, ktorým tlmočil svoje obavy z útokov zameraných na štáty v regióne a iné arabské krajiny a varoval, že pokračujúca eskalácia konflikt nevyrieši, napísala DPA.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný rozsiahly vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili okrem iných najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. Irán odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu. Americká armáda v nedeľu oznámila, že pri operácii proti Iránu doteraz zahynuli traja americkí vojaci a niekoľko ďalších utrpelo zranenia.
Omán bol jediným štátom Perzského zálivu, ktorý Irán v sobotu ušetril od svojich útokov. Už v nedeľu sa však terčom dvoch iránskych dronov stal ománsky obchodný prístav Dakm, kde zásah zranil jedného zahraničného pracovníka.
Prezident USA Donald Trump po zabití Chameneího varoval Irán, aby nepodnikal ďalšie odvetné kroky. Arákčí túto výzvu však v rozhovore pre stanicu ABC News odmietol.
„Nikto nám nemôže povedať, že nemáme právo brániť sa. Bránime sa za každú cenu a nepoznáme žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o obranu a ochranu nášho ľudu,“ uviedol Arákčí. „To, čo robia Spojené štáty, je akt agresie. To, čo robíme my, je akt sebaobrany. Medzi týmito dvoma vecami je obrovský rozdiel,“ dodal.