Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (obaja Hlas-SD) v pondelok (2. 3.) ponúknu možnosti ďalšieho zamestnania tých, ktorí stratia prácu v dôsledku konca výrobného závodu Samsung v Galante. Tomáš to avizoval v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.
Na stretnutí sa majú zúčastniť aj riaditelia úradov práce z piatich okresných úradov v regióne. „V celom Trnavskom kraji je voľných 18.000 pracovných miest, 9000 z nich je vhodných pre ľudí, ktorí pracovali vo výrobnom závode v Galante,“ upozornil Tomáš.
Pripomenul, že jeho kolegyňa vo vláde už rokovala s automobilkami i gigafabrikou na západnom Slovensku, ktorí prejavili záujem o súčasných zamestnancov Samsungu. Kritizoval zároveň opozíciu, ktorá správu o ukončení fabriky dávala do súvislosti s konsolidáciou vlády a opatreniami zasahujúcimi podnikateľskú a výrobnú sféru na Slovensku. „Oficiálne oznámenie samotnej spoločnosti jasne tvrdí, že rozhodnutie ukončiť výrobu nesúvisí s opatreniami vlády a podnikateľským prostredím v SR, ale prioritne s predraženými cenami energií v Európe, ktoré znižujú globálnu konkurencieschopnosť,“ upozornil Tomáš. Opozícia podľa neho „zmatovičovala“ a vydala sa cestou „šírenia hoaxov“.
Tomášov oponent v diskusii, podpredseda Národnej rady SR Martin Dubéci (PS), nerozumie, prečo sa vláda a zodpovední ministri aktivizujú až vtedy, keď je problém na stole. Kritiku opozície v súvislosti s otázkou avizovaného hromadného prepúšťania vníma ako cynický pokus kamuflovať ekonomické problémy krajiny. „Vy vlastne hovoríte ľuďom, že ekonomika ‚šľape‘, Slovensku sa darí, majú sa dobre,“ ironicky poznamenal smerom k Tomášovi.
O opaku, ktorý je pravdou, svedčia podľa neho viaceré ekonomické ukazovatele. „Slabý hospodársky rast, inflácia, nevydarená konsolidácia, zvýšenie počtu chudobou ohrozených ľudí,“ vymenoval. Za nepochopiteľné označuje to, že namiesto aktívneho riešenia problému v Galante je verejnosť svedkom tlačových konferencií predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), ktorý sa venuje trestnoprávnym kauzám.