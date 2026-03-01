Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu na sociálnych sieťach zverejnil videopríhovor vytvorený prostredníctvom umelej inteligencie, v ktorom iránsky ľud v perzštine vyzval, aby sa vzbúril proti teokratickému režimu. Rovnaké posolstvo Netanjahu adresoval Iráncom aj v inom videu, v ktorom sa im však prihováral v hebrejčine.
V príhovore zverejnenom aj na platforme X Netanjahu avizoval, že Izrael „v najbližších dňoch zasiahne tisíce cieľov teroristického režimu“ a vytvorí tak „podmienky pre statočný iránsky ľud, aby sa oslobodil z reťazí tyranie“. Netanjahu Iráncov vyzval, aby si túto príležitosť nenechali ujsť, lebo „prichádza len raz za generáciu“.
Apeloval na Iráncov, aby „neostávali pasívni“ a pripravili sa na chvíľu, keď budú musieť masovo vyjsť do ulíc a „dokončiť začaté – zvrhnúť režim teroru, ktorý vám skomplikoval životy“.
Netanjahu sa obrátil aj na menšiny v Iráne, aby sa zjednotili v snahe zvrhnúť vládnuci režim.
Izrael a Irán majú dlhodobo napäté vzťahy, pričom hlavnými bodmi sporu sú iránsky jadrový program, vojenská prítomnosť Teheránu v blízkovýchodnom regióne a podpora militantných skupín vrátane Hizballáhu v Libanone a Hamasu na palestínskych územiach.