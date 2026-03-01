Predseda SNS Andrej Danko chce v nastávajúcich mesiacoch reštartovať silu národniarov z obdobia rokov 2017 - 2018. Motivujú ho fungujúce regionálne štruktúry i záujem o vstup do SNS. V diskusnej relácii televízie Joj 24 v relácii Politika 24 takisto uviedol, že má záujem o hlasy sklamaných voličov Smeru-SD.
„Ľudia potrebujú viac ako len konflikt Fico - Matovič,“ uviedol predseda národniarov a podpredseda Národnej rady SR. Preto chce podľa vlastných slov požiadať stranu o mandát, aby sa „SNS vrátila k sile strany v rokoch 2017 - 2018“. „Pripravíme nový program, nové zákony,“ avizuje Danko, pričom ho tešia regionálne štruktúry SNS „fungujúce ako rodina“.
Víziu do nadchádzajúcich volieb chce stavať na tom, že SNS zastáva slušnú politiku, rieši problémy a diskutuje. „Prichádza čas na to, aby sme sa rozprávali, že v koalícii je potrebné robiť politiku inak,“ uviedol. Netajil, že pri svojom zámere posunúť SNS nad päť percent sa chce uchádzať aj o „hlasy sklamaných voličov Roberta Fica (Smer-SD)“.
Entuziazmus do ďalšej práce mu dáva nielen jeden z posledných prieskumov, v ktorom SNS poskočila k piatim percentám, ale aj záujem o vstup do strany. V relácii špecifikoval, že jednou z nových tvárí v SNS má byť bývalá štátna tajomníčka ministerstva školstva a exposlankyňa parlamentu za Smer-SD Oľga Nachtmannová.
Priznal, že témou je aj prípadný vstup podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (nominant SNS), ktorý v sobotu (28. 2.) v STVR uviedol, že v budúcich voľbách chce ísť na kandidátke SNS. „Vážim si to, vedieme o tom interné debaty,“ upozornil Danko s tým, že takýchto debát je viacero.