Podpredseda Národnej rady SR a predseda SNS Andrej Danko sa v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 v televízii Joj 24 vyjadril k viacerým aktuálnym zahraničnopolitickým aj domácim témam. Venoval sa prípadnej ceste premiéra na Ukrajinu, zmenám vo volebnom systéme, ako aj novým legislatívnym návrhom z dielne národniarov.
Cesta na Ukrajinu a inšpekcia ropovodu Družba
Ak by predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) dostal pozvánku na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na pôde Ukrajiny, mal by ju podľa Danka prijať. „Ak by som ja dostal takúto ponuku, neviem si predstaviť, že by som tam nešiel,“ reagoval líder SNS na premiérove preferencie stretnúť sa na neutrálnom území.
Danko zároveň dodal, že v prípade takejto cesty by požiadal o inšpekciu miesta ropovodu Družba, ktoré Ukrajina označuje za poškodené v takom rozsahu, že neumožňuje tranzit ropy. Keďže ukrajinská strana doteraz inšpekciu odmietala, Danko sa domnieva, že ropovod je opraviteľný. Odvolávajúc sa na maďarské zdroje dokonca naznačil, že situácia okolo Družby môže mať podobné pozadie ako poškodenie plynovodu Nord Stream.
Zmeny pri voľbe zo zahraničia a prieskumných agentúrach
V domácej politike vidí Danko problém vo voľbe poštou zo zahraničia, ktorá podľa neho obsahuje viacero protiústavných prvkov. Hoci vylúčil, že by koalícia chcela túto možnosť úplne zrušiť, vidí nespravodlivosť v čase rozhodovania voličov. Kým domáci voliči sa rozhodujú v deň volieb na základe finišujúcej kampane, hlasovanie zo zahraničia prebieha v dlhšom časovom úseku, čo narúša rovnosť prístupu. Cieľom koalície je preto upraviť systém tak, aby aj Slováci v zahraničí volili v rovnaký deň na určených miestach.
Líder SNS tiež informoval o príprave zákona, ktorý by zjednotil archiváciu a systémy prieskumných agentúr. Dôvodom je údajná neschopnosť niektorých agentúr zdokladovať financie vynaložené na call centrá.
Revolúcia pre živnostníkov a sociálne zákony
SNS má v pláne predložiť približne osem nových zákonov. Týkať sa budú pomoci dôchodcom, mladým ľuďom pri brigádach či znižovania daní. Danko avizoval najmä zásadné zmeny pre živnostníkov s nižšími príjmami. „Máme pripravený zákon, že ak živnostník zarába do 10 000 eur, bude si môcť od štátu kúpiť licenciu za 2 000 eur,“ priblížil Danko s argumentom, že súčasné odvodové zaťaženie je pre túto skupinu nelogické a neprimerané.
Budúcnosť Roberta Fica a trestné kódexy
V závere diskusie sa Danko dotkol aj politickej budúcnosti Roberta Fica. Vylúčil, že by si ho vedel predstaviť ako sudcu Ústavného súdu SR, namiesto toho by ho radšej videl vo funkcii prezidenta republiky. Šéf národniarov taktiež dodal, že mu v súčasnosti chýba komplexná novela trestných kódexov.