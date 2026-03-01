Irán sa pripravil na „všetky scenáre“ vrátane ďalšieho postupu po smrti najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, uviedol v nedeľu predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. Tajomník iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alí Larídžání vyhlásil, že proces odovzdania moci sa začne v nedeľu, informovala agentúra AFP.
„Pripravili sme sa na tieto chvíle a zvážili sme všetky scenáre,“ povedal Kálíbáf vo videu odvysielanom štátnou televíziou. Dodal, že americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu „prekročili naše červené čiary“ a „ponesú následky“.
Larídžání v rozhovore pre štátnu televíziu zároveň varoval pred snahami o rozdelenie iránskej spoločnosti.
„Skupiny, ktoré sa snažia rozdeliť Irán, by mali vedieť, že to nebudeme tolerovať,“ vyhlásil a vyzval obyvateľov krajiny na jednotu.
Kým časť iránskej spoločnosti prijala správu o smrti Chameneího – muža, ktorý viedol Irán pevnou rukou takmer 37 rokov – s nadšením, ulice Teheránu zaplavili v nedeľu ráno tisíce ľudí mávajúcich iránskymi vlajkami a skandujúcich „Smrť Amerike“ a „Smrť Izraelu“, informoval spravodajca AFP priamo z miesta.
Irán bude po smrti najvyššieho duchovného vodcu dočasne viesť triumvirát, ktorého členmi budú prezident Masúd Pezeškiján, šéf súdnictva Gholámhosejn Mohsení Edžeí a právny expert z Rady strážcov vybraný radou pre určovanie záujmov režimu. Vytvorenie takejto prechodnej rady je zakotvené v ústave Iránskej islamskej republiky, uvádza portál Times of Israel (TOI).
Podľa iránskeho zákona musí byť nový najvyšší vodca zvolený čo najskôr.