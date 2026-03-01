Iránsky prezident Masúd Pezeškiján spolu s ďalšími dvoma predstaviteľmi dočasne povedie krajinu po smrti najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, uviedla v nedeľu iránska štátna televízia.
Medzi spomínanými predstaviteľmi je aj šéf iránskej justície Gholám Hosejn Mohsení Ežeí, uviedla štátna televízia, ktorá sa odvolala na Mohammada Mochbera, jedného z Chameneího poradcov.
Sformovanie takejto prechodnej rady je v Iránskej islamskej republike zakotvené v zákone, spresňuje portál Times of Israel (TOI). Skladá sa z úradujúceho iránskeho prezidenta, šéfa súdnictva krajiny a člena Rady strážcov. Toho vyberá iránska rada pre účelnosť, ktorá radí najvyššiemu vodcovi a rieši prípadné spory s parlamentom.
Na základe iránskeho zákona musí vplyvná Rada expertov „čo najskôr“ zvoliť nového najvyššieho vodcu.
Iránska justícia v nedeľu zároveň potvrdila, že pri americko-izraelských útokoch na Irán v sobotu zahynul veliteľ Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) generál Mohammad Pakpúr aj poradca iránskeho najvyššieho vodcu Alí Šamchání.