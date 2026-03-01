Iránske Revolučné gardy v nedeľu prisľúbili, že potrestajú „vrahov“ najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího po tom, čo jeho smrť pri americko-izraelských útokoch potvrdila iránska štátna televízia.
Iránske štátne médiá informovali, že 86-ročný Chameneí bol zabitý počas útoku na jeho rezidenciu v centre hlavného mesta Teherán. Družicové snímky preukázali, že daná lokalita bola silne zbombardovaná. Izraelská televízna stanica Channel 12 v sobotu uviedla, že počas americko-izraelskej operácie proti Iránu bolo na komplex, kde sa nachádza Chameneího rezidencia, zhodených 30 bômb.
Jeho smrť počas výkonu svojich povinností v úrade „ukázala, že dôsledne stojí po boku ľudí“ a tvárou v tvár „globálnej arogancii“, uviedla iránska štátna televízia.
Vláda v Teheráne v reakcii na jeho smrť varovala, že tento „veľký zločin nikdy nezostane bez odpovede“.
Irán v súvislosti s úmrtím najvyššieho duchovného vodcu krajiny vyhlásil 40-dňový smútok a sedem dní pracovného pokoja.
Stanica CBS News uviedla, že pri americko-izraelských útokoch zahynulo približne 40 vysokopostavených iránskych predstaviteľov.
O úmrtí Chameneího niekoľko hodín pred oficiálnym potvrdením zo strany Iránu informoval americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Okrem iného uviedol, že bombardovanie krajiny bude pokračovať bez prerušenia celý týždeň alebo tak dlho, „ako to bude potrebné na dosiahnutie nášho cieľa“.
Agentúra AFP medzičasom v nedeľu informovala o novej vlne silných explózií, ktoré otriasli hlavným mestom Teherán.