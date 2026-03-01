Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí je mŕtvy, uviedol v sobotu na svojej sociálnej sieti Truth Social americký prezident Donald Trump. V krajine vládol od roku 1989, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Alí Hosejní Chameneí sa narodil 19. apríla v roku 1939 v meste Mašhad v provincii Chórasán na severovýchode krajiny. Tento iránsky duchovný a politik patril k najvýznamnejším postavám islamskej revolúcie z roku 1979. Ako najvyšší vodca tejto šiitskej islamskej republiky pôsobil od roku 1989. Jeho predchodcom bol ajatolláh Rudolláh Chomejní. Predtým, v rokoch 1981 až 1989, pôsobil Chameneí vo funkcii prezidenta.
Chameneí mal v Iráne najvyššiu moc nad všetkými zložkami vlády, armádou i súdnictvom. Počas takmer štyroch desaťročí pri moci vybudoval regionálnu mocnosť, ktorá mohla konkurovať sunnitským moslimským štátom v Perzskom zálive. Zároveň však presadzoval vývoj jadrovej technológie krajiny, ktorá znepokojovala okolitý región, pripomína Reuters.
Jeho 36-ročné pôsobenie v najvyššej funkcii robí z Chameneího najdlhšie slúžiaceho vodcu na Blízkom východe a v prípade Iránu od čias šacha Mohammada Rezu Pahlavího.
V októbri 2024 Chameneí v rámci kázne vyslovil nekompromisné posolstvo, že Izrael „dlho nevydrží“. Povedal to desaťtisícom svojich podporovateľov v mešite v Teheráne počas kázne pri tradičných piatkových modlitbách, píše britský denník The Guardian.
V období pred útokmi USA a Izraela americká Ústredná spravodajská služba (CIA) odhadovala, že aj keby bol najvyšší iránsky vodca pri tejto operácii zabitý, pravdepodobne by ho nahradili iné osobnosti zo Zboru islamských revolučných gárd (IRGC), najmocnejšej vojenskej sily v krajine a ideologicky najviac oddanej pokračovaniu projektu revolúcie z roku 1979, uviedli minulý týždeň dva zdroje pre agentúru Reuters.
Ajatolláh Chameneí bol už v júni minulého roka nútený skrývať sa po útokoch, pri ktorých zahynulo niekoľko jeho blízkych spolupracovníkov a veliteľov elitných Revolučných gárd. Pri útokoch Izraela a USA v júni 2025 došlo k zničeniu jadrových a raketových zariadení krajiny.
Izraelská televízna stanica Channel 12 v sobotu uviedla, že počas americko-izraelskej operácie proti Iránu bolo na komplex, kde sa nachádza Chameneího rezidencia, zhodených 30 bômb, píše AFP.
The Guardian pripomína, že tvrdenia o Chameneího smrti doposiaľ stále neboli nezávisle potvrdené, a Trump svoje vyhlásenia nijako nepodložil.