Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí je mŕtvy, potvrdili v nedeľu iránske štátne médiá. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters aj stanice CNN. Prezident USA Donald Trump pred niekoľkými hodinami na sociálnych sieťach oznámil, že Chameneí bol zabitý pri americko-izraelských útokoch na Teherán, čo aktuálne potvrdila aj iránska štátna televízia.
Spresnila, že Chameneí zahynul v sobotu ráno vo svojej rezidencii. Iránske médiá krátko predtým informovali, že pri americko-izraelských útokoch zahynuli štyria členovia jeho blízkej rodiny.
Irán po oznámení smrti najvyššieho duchovného vodcu vyhlásil 40-dňový smútok.
Izrael a USA načasovali svoj útok na Irán v sobotu tak, aby sa zhodoval so stretnutím Chameneího s jeho najvyššie postavenými poradcami, napísal predtým portál The Times of Israel.
Izraelskí predstavitelia uviedli, že Chameneí bol zabitý spolu s jeho najvyššími poradcami vrátane Alího Šamchaního, vplyvného bývalého tajomníka Rady národnej bezpečnosti, a Mohammada Pakpúra, veliteľa Zboru islamských revolučných gárd.
Stanica CBS News uviedla, že pri americko-izraelských útokoch zahynulo približne 40 vysokopostavených iránskych predstaviteľov.
Po správach o smrti Chameneího sa objavili zábery oslavujúcich obyvateľov v iránskej metropole Teherán.