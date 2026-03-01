Americký prezident Donald Trump v sobotu uviedol, že verí viacerým správam o tom, že iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Ali Chameneí bol zabitý pri leteckých útokoch, no priamo túto informáciu nepotvrdil. „Máme pocit, že je to pravdivá správa,“ citovala šéfa Bieleho domu stanica NBC News po spoločnom telefonickom rozhovore, píše TASR.
Trump hovoril o správach o Chameneího smrti aj pre ABC News, pričom uviedol: „Nechcem hovoriť nič definitívne, kým veci neuvidím, ale veríme, že je mŕtvy. A veľká časť ich vedenia je preč.“
V rozhovore pre NBC News prezident dodal, že „väčšina“ iránskych lídrov bola zabitá, „nielen pri jednom útoku, ale pri dvoch ďalších“.
„Boli tri útoky,“ dodal. „A viete, viete o tom jednom, o ktorom sa informovalo, ale boli aj dva ďalšie útoky, ktoré spôsobili ich vedeniu veľmi veľké straty.“
Na otázku o tom, kedy k týmto útokom došlo, Trump odpovedal: „Za posledných 24 hodín.“
Prezident USA tiež uviedol, že dnešné vojenské údery v Iráne sú „už teraz úspechom“. „Spôsobili sme obrovské škody. Trvalo by im roky, kým by sa z toho spamätali,“ dodal.
NBC News sa Trumpa pýtala aj na to, kto nahradí Alího Chameneího, na čo prezident odpovedal: „Neviem, ale v určitom momente mi zavolajú a budú sa pýtať, koho by som si želal.“ Následne dodal: „Som len trochu sarkastický, keď to hovorím.“