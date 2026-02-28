Agentúra Reuters a viaceré izraelské médiá v sobotu večer s odvolaním na svoje zdroje informovali o smrti iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího po sobotňajších úderoch Izraela a Spojených štátov. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu krátko predtým uviedol, že o Chameneího smrti existuje čoraz viac náznakov, informuje TASR.
Televízia Kešet 12 uviedla, že Netanjahuovi ukázali fotografiu tela iránskeho najvyššieho vodcu po tom, ako ho iránske úrady našli v jeho sídle v Teheráne. Chameneího rezidenciu v sobotu Izrael zasiahol pri vzdušnom útoku.
„Vysokí izraelskí predstavitelia boli informovaní o zneškodnení Chameneího. Jeho telo bolo vyzdvihnuté z trosiek jeho sídla,“ informovala verejnoprávna televízna stanica Kan. Z Teheránu zatiaľ neprišlo žiadne potvrdenie Chameneího smrti.
Svedkovia v Teheráne agentúre AFP prezradili, že po informáciách o úmrtí najvyššieho vodcu sa v niektorých častiach iránskeho hlavného mesta ozýval hlasný jasot. Ľudia podľa nich tlieskajú v oknách svojich príbytkov a púšťajú oslavnú hudbu.