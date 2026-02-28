Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v sobotňajšom videopríhovore zhodnotil aktuálne domáce i zahraničnopolitické témy. Vo svojom vyhlásení sa vyjadril k napätiu na Blízkom východe, odchodu spoločnosti Samsung z Galanty, modernizácii nemocníc, ako aj k eskalujúcemu sporu s Ukrajinou ohľadom tranzitu ropy. Zásadným bodom bolo aj potvrdenie plánov na zmenu systému volieb zo zahraničia.
Útok na Irán a kritika Európskej únie
Premiér označil aktuálny útok na Irán za dôkaz rozkladu svetového poriadku a ignorovania medzinárodného práva. Otvorene kritizoval OSN z neschopnosti a Európsku úniu z toho, že stráca na medzinárodnej scéne vážnosť. Namiesto mierových iniciatív jej lídri podľa neho iba podporujú pokračovanie vojny na Ukrajine, pričom poukázal na nedávne vyjadrenia nemeckého kancelára. Fico varoval pred možným obmedzením dodávok ropy z Blízkeho východu, čo by mohlo viesť k celosvetovému napätiu a rastu cien pohonných hmôt aj na Slovensku.
Koniec výroby Samsungu nesúvisí s podnikateľským prostredím
V súvislosti s ohláseným koncom výroby spoločnosti Samsung v Galante predseda vlády odmietol tvrdenia opozície a niektorých médií, že by za odchodom stálo zhoršené podnikateľské prostredie, daňové zaťaženie či Zákonník práce na Slovensku. Rozhodnutie firmy pripísal globálnemu poklesu predaja televízorov a typickému európskemu problému – vysokým cenám energií. Vláda v reakcii na situáciu plánuje:
- Zabezpečiť nadštandardné podmienky pre prepustených zamestnancov pri odchode z firmy.
- Využiť osobitné finančné mechanizmy EÚ na podporu prepustených pracovníkov.
- Prepojiť uvoľnenú pracovnú silu s okolitými firmami, ktoré trpia nedostatkom zamestnancov, keďže celoslovensky chýba v priemysle približne 150-tisíc ľudí.
Investície do zdravotníctva a záchrana Slovalca
Fico vyzdvihol prebiehajúcu modernizáciu siete nemocníc, ktorú označil za bezprecedentnú od roku 1989. Spomenul rekonštrukcie v Poprade, Spišskej Novej Vsi, Prešove či Michalovciach, a ohlásil otvorenie novej supermodernej magnetickej rezonancie v Košiciach s prvkami umelej inteligencie. Ročný rozpočet do zdravotníctva podľa neho stúpol zo 4 miliárd eur v roku 2006 na súčasných takmer 10 miliárd eur, pričom zdôraznil potrebu zvýšenia efektivity.
V oblasti priemyslu premiér oznámil podpis memoranda, ktoré má pomôcť obnoviť výrobu primárneho hliníka v závode Slovalco v Žiari nad Hronom. Kľúčom má byť zmena štátnej schémy pomoci pre energeticky náročné podniky.
Zastavenie ropy z Ukrajiny a odvetné opatrenia
Ostrou kritikou premiér nešetril ani smerom k orgánom EÚ, ktoré podľa neho uprednostňujú záujmy Ukrajiny pred členskými štátmi, ako sú Slovensko a Maďarsko. Fico pripomenul, že po zastavení tranzitu plynu prichádza Slovensko ročne o 500 miliónov eur na tranzitných poplatkoch. Najnovšie prerušenie dodávok ropy zo strany ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského viedlo k vyhláseniu stavu ropnej núdze.
Slovensko už podľa Fica prijalo prvé recipročné opatrenie – zastavilo havarijné dodávky elektriny na Ukrajinu. Hoci prezident Zelenskyj argumentuje poškodeným ropovodom, podľa Fica ukrajinská strana odmieta vpustiť slovenský inšpekčný tím na preverenie situácie. Obaja lídri aktuálne hľadajú termín a miesto na spoločné stretnutie.
Zrušenie korešpondenčnej voľby zo zahraničia
V závere vyhlásenia predseda vlády potvrdil zámer zmeniť spôsob, akým volia občania SR žijúci v zahraničí. Súčasný systém voľby poštou považuje za netransparentný a ľahko manipulovateľný, napríklad formou nátlaku zamestnávateľov v zahraničí na svojich pracovníkov. Voličom tiež podľa neho chýba možnosť reagovať na udalosti tesne pred voľbami. Nový systém by mal fungovať na týchto princípoch:
- Osobná účasť oprávneného voliča.
- Odovzdanie hlasu vo volebnej miestnosti na veľvyslanectve, konzuláte alebo inom určenom mieste.
- Zabezpečenie priamosti a tajnosti voľby výberom lístka za plentou vo volebnom boxe.