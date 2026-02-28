Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v sobotu odsúdil „barbarský útok“ na dievčenskú základnú školu v okrese Mínáb na juhu krajiny, pri ktorom podľa miestnych úradov zahynulo najmenej 85 osôb. S odvolaním sa na okresného prokurátora o tom informovala iránska agentúra Fars.
Podľa iránskych médií škola v provincii Hormozgán utrpela zásah počas koordinovaných útokov Spojených štátov a Izraela na Irán. Predchádzajúce správy uvádzali nižší počet obetí.
„Tento barbarský čin je ďalšou temnou stránkou v zozname nespočetných zločinov spáchaných útočníkmi na tejto zemi, ktoré nikdy nebudú vymazané z historickej pamäti nášho národa,“ uviedol Pezeškiján podľa agentúry Fars. V súvislosti s „mučeníckou smrťou desiatok nevinných žiačok“ vyjadril sústrasť pozostalým rodinám, obyvateľom Mínábu a celému iránskemu národu.
V provincii Hormozgán sa nachádza niekoľko iránskych námorných základní, pričom v Mínábe má základňu aj polovojenské Iránske revolučné gardy.
Francúzskemu denníku Le Monde sa podarilo lokalizovať medializované video, ktoré zachytáva dym stúpajúci z budovy, kde podľa iránskych médií a vlády zahynuli desiatky civilistov. Daná budova sa nachádza približne 300 metrov od vchodu do kliniky prepojenej s Iránskymi revolučnými gardami. Presná funkcia zasiahnutej budovy zatiaľ nie je známa a počet obetí sa z nezávislých zdrojov overiť nepodarilo.