Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uviedol, že čas a miesto konania ďalšieho kola mierových rokovaní medzi USA, Ruskom a Ukrajinou bude závisieť od bezpečnostnej situácie na Blízkom východe a úrovne „reálnych diplomatických možností“. Útoky Izraela a Spojených štátov na Irán podľa neho dali iránskemu ľudu príležitosť zvrhnúť „teroristický režim“ v Teheráne.
Zelenskyj vo štvrtok informoval, že ďalšie kolo trojstranných rokovaní o ukončení vojny sa uskutoční v hlavnom meste Spojených arabských emirátov Abú Zabí. To sa však v sobotu stalo terčom iránskeho odvetného útoku, pričom výbuchy hlásia aj z neďalekého Dubaja.
Ukrajinský prezident pripomenul, že Ukrajina nikdy nepredstavovala hrozbu pre Irán a napriek tomu sa režim v Teheráne rozhodol dodávať Rusku zbrane, ktoré Moskva použila na boj proti Ukrajincom.
„Je spravodlivé dať iránskemu ľudu šancu zbaviť sa teroristického režimu, zbaviť sa ho a zaručiť bezpečnosť všetkým národom, ktoré trpia terorizmom pochádzajúcim z Iránu,“ povedal Zelenskyj vo videu na sociálnych sieťach. „Je dôležité, aby Spojené štáty boli odhodlané. A vždy, keď je Amerika odhodlaná, globálni zločinci slabnú,“ deklaroval. Podstatné je podľa neho minimalizovať obete na ľudských životoch a zabrániť rozšíreniu vojny.