Ukrajina pod vedením prezidenta Volodymyra Zelenského nie je seriózny partner, treba to zobrať na vedomie a poučiť sa z toho. V relácii Sobotné dialógy STVR to uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) v súvislosti s ropnou krízou vyvolanou zastavením tranzitu cez ropovod Družba. Jeho oponent v diskusii, podpredseda SaS Marián Viskupič, poukázal na to, že vláda sa mala postarať o diverzifikáciu zdrojov.
Taraba absolútne neverí slovám ukrajinského prezidenta o miere poškodenia ropovodu, ktorý nedovoľuje tranzit. I prísľuby o možnom opätovnom spustení považuje za výmysly. „Každý deň nás klame s tým, že to pustí o dva dni... Nič pustiť nechce,“ vyhlásil o ukrajinskom prezidentovi.
Mieni, že na súčasnej situácii nič nezmení ani prípadné stretnutie slovenského predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) s ukrajinským prezidentom. „Už by som sa mu neprosil, treba to zobrať ako fakt a poučiť sa z toho,“ uviedol Taraba, ktorý zo súčasného stavu vyvodzuje aj stanovisko, že Ukrajina nepatrí do Európskej únie (EÚ).
Podľa Viskupiča terajšia situácia verifikuje to, že vláda mala už dávno urobiť kroky k diverzifikácii ropných zdrojov. „Nemôžeme sa spoliehať na tranzit cez krajinu, v ktorej sa bojuje,“ upozornil. Je presvedčený, že úsilie EÚ úplne sa „odstrihnúť“ od ruskej ropy je správne. Poukázal aj na to, že okolité krajiny ako Česko a Poľsko dokázali, že dovoz ropy z Ruska možno plnohodnotne nahradiť.
V rámci ekonomických tém sa obaja zhodli v kritike systému emisných povoleniek ETS2 a ich negatívneho dosahu na priemysel i bežných ľudí. Súhlasia s iniciatívami tento systém zrušiť alebo aspoň odložiť. „Minimálne do roku 2030, ako to najnovšie žiada ČR, ideálne by bolo ten systém zrušiť,“ povedal Viskupič. Taraba sa obáva, že problémom môže byť „bruselská byrokracia“. „Tým, že tento systém v minulosti schválili, už to nie je len o rozhodnutí členských štátov, my teraz musíme žiadať byrokratov v Bruseli, ktorých nikto nevolil, aby znovu túto tému otvorili,“ upozornil.
Obaja sa dotkli aj návrhu úpravy voľby zo zahraničia pri parlamentných voľbách. Viskupič je presvedčený, že dôvodom návrhu je to, že drvivá väčšina hlasov zo zahraničia podporuje súčasnú opozíciu. „Koalícia robí všetko pre to, aby sa týchto hlasov zbavila,“ vyhlásil. Nemyslí si, že adekvátnou kompenzáciou je zvýšiť počet miest, kde možno osobne hlasovať. „Ak by išlo o rozšírenie možnosti volieb zo zahraničia, bol by som za. No nie na úkor korešpondenčnej voľby, ktorá bola dobrá, demokratická,“ skonštatoval s poukázaním na to, že v rozľahlých krajinách, ako je napríklad Kanada, bude zrušenie korešpondenčnej voľby jednoznačne obmedzením možnosti voliť.
Taraba pripomenul, že voľby majú byť tajné, čo pri korešpondenčnej voľbe nie je garantované. „Pravidlá voľby by mali byť rovnaké všade,“ zdôraznil.