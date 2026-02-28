Opozičné PS varuje pred možným dominovým efektom po avizovanom ukončení prevádzky závodu spoločnosti Samsung na výrobu televízorov v Galante. Predseda hnutia Michal Šimečka vyzýva vládu na aktivitu a zlepšenie podnikateľského prostredia v podobe zrušenia transakčnej dane a zníženia daňovo-odvodového zaťaženia.
„Vláda musí konať. Môže prísť reťazová reakcia, kde firmy, ktoré sú naviazané na Samsung, začnú padať a prepúšťať,“ podčiarkol. Avizoval iniciovanie viacerých parlamentných výborov. „Chceme odpovede od vlády, ktorej zodpovednosťou je, aby stabilizovala situáciu,“ povedal. Progresívci sa chcú vlády pýtať, či v predchádzajúcich týždňoch so Samsungom rokovala, i na riešenia vzniknutej situácie.
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič hovorí o najhoršej správe pre región za poslednú dekádu. Informácie o možnom zatvorení závodu na výrobu televízorov v Galante sa podľa jeho slov regiónom šírili už dlhšie. Vláda sa mala tejto téme podľa neho venovať aj na stredajšom (25. 2.) výjazdovom rokovaní v Smoleniciach. „Tam o tom nepadlo ani slovo,“ dodal. Za dôležité teraz považuje pripravenie programu spravodlivej transformácie napríklad aj v podobe rekvalifikačných kurzov.
Podpredsedníčka PS Simona Petrík poukázala aj na ďalšie firmy, ktoré v predchádzajúcom období ohlásili ukončenie činnosti. „Treba povedať, že vo veľkých problémoch je aj nábytkárska firma Decodom, kde zamestnanci aktuálne sedia doma a čakajú na výplaty,“ povedala. Vyjadrila obavu, že informácia o zatvorení závodu v Galante môže mať dominový efekt.
Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia v piatok (27. 2.) popoludní oznámila, že prijala rozhodnutie o ukončení prevádzky svojho závodu na výrobu televízorov v Galante. Výroba sa ukončí postupne v niekoľkých fázach do mája 2026. Toto rozhodnutie podľa Samsungu odráža širšie štrukturálne zmeny na globálnom trhu výroby televízorov a takisto aktuálnu globálnu výrobnú stratégiu spoločnosti. Za jednu z príčin označila aj vysoké ceny energie na Slovensku. Logistické centrum v obci Gáň neďaleko Galanty bude fungovať aj naďalej.
Ministerstvo hospodárstva v piatok večer deklarovalo, že bude koordinovať ďalšie kroky v spolupráci s príslušnými rezortmi, so sociálnymi partnermi a samotnou spoločnosťou Samsung tak, aby bol vplyv rozhodnutia na zamestnancov čo najmiernejší. Rezort dodal, že sa usiluje zabezpečiť čo najplynulejší prechod zamestnancov na nové pracovné miesta a je v kontakte s významnými investormi na Slovensku, ktorí prejavili záujem o zamestnancov dotknutých ukončením výroby.