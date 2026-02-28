Blízky východ si podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho zaslúži skutočný mier. Hlava štátu to deklarovala na sociálnej sieti v súvislosti so sobotným izraelsko-americkým útokom na Irán. Slovenská republika je podľa Pellegriniho pevne presvedčená, že medzinárodné spory musia byť riešené prostredníctvom diplomacie, dialógu a v rámci Organizácie Spojených národov.
„Je dôležité, aby na Blízkom východe existovali podmienky na mierový život – bez jadrovej hrozby, bez teroristických skupín, bez vyhrážok zničením a elimináciou krajín,“ apeluje slovenský prezident.
Vojenské kroky podľa jeho slov nesú riziko ďalšej eskalácie a utrpenia. Trvalý mier, založený na dôvere všetkých krajín Blízkeho východu, možno podľa Pellegriniho dosiahnuť len prostredníctvom diplomatických riešení.
V Iráne sa v sobotu ráno po spoločnom izraelsko-americkom vojenskom zásahu ozývali výbuchy. Hlásili ich z viacerých miest vrátane Teheránu, Isfahánu, Komu, Tabrízu či Kermánšáhu. Americký prezident Donald Trump oznámil, že cieľom týchto „veľkých bojových operácií“ je odstrániť hrozbu, ktorú predstavuje iránsky režim. Irán v odvete zaútočil raketami na Izrael.