Americký prezident Donald Trump si želá, aby bol Irán slobodnou a bezpečnou krajinou. Povedal to v krátkom telefonickom rozhovore pre denník The Washington Post. Neskôr podľa zdrojov spravodajského servera Axios chystá prejav k národu, informuje BBC.
Trump sa takto vyjadril k spoločnej vojenskej operácii USA a Izraela, ktorú v sobotu spustili proti Iránu s deklarovaným cieľom odstrániť „existenčnú hrozbu“ zo strany tamojšieho režimu.
„Všetko, čo chcem, je sloboda pre ľudí,“ povedal Trump pre americký denník krátko po 10.00 h SEČ v sobotu. „Chcem bezpečnú krajinu – a presne to aj dosiahneme,“ odpovedal ďalej na otázku, čo si od prebiehajúcej operácie sľubuje.
Šéf Bieleho domu už skôr zverejnil na svojej sieti Truth Social príspevok, v ktorom Iráncom odkázal, aby po skončení vojenského zásahu prevzali vládu. „Hodina vašej slobody sa blíži,“ uviedol s tým, že Iránci majú na to teraz pravdepodobne jedinú šancu za niekoľko generácií.
Trump sa podľa Axiosu chystá v sobotu dopoludnia miestneho času vystúpiť s prejavom k národu. Presný čas nebol bezprostredne známy.
USA v posledných týždňoch zhromaždili na Blízkom východe početnú vojenskú silu vrátane dvoch lietadlových lodí, ktoré sprevádzajú ďalšie plavidlá, a desiatok stíhacích a podporných lietadiel. Americký prezident Donald Trump pôvodne hrozil Iránu intervenciou pre násilné potlačenie protivládnych protestov. Neskôr ale na Irán začal naliehať, aby pristúpil na dohodu o svojom jadrovom programe.