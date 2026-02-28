Ruskí predstavitelia vidia čoraz menej dôvodov na pokračovanie mierových rozhovorov s Ukrajinou pod vedením USA, pokiaľ Kyjev nenaznačí, že je pripravený vzdať sa územia ako súčasť dohody o prímerí, uviedla v sobotu agentúra Bloomberg News s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou.
Rozhovory medzi Moskvou a Kyjevom, naplánované na budúci týždeň, budú kľúčové pre určenie, či sa strany môžu posunúť k dohode o ukončení vojny, uvádza sa v správe.
Kremeľ v piatok potvrdil plány na nové trojstranné rokovania o ukončení vojny na Ukrajine po tohtotýždňových separátnych rozhovoroch s americkými vyslancami v Ženeve. Ukrajina predtým oznámila, že nové rozhovory sa budú konať začiatkom marca v Abú Zabí, hlavnom meste Spojených arabských emirátov (SAE).
Priame rokovania Kyjeva a Moskvy sprostredkované Washingtonom v poslednom čase uviazli, konštatuje agentúra DPA. Obe strany vojny sa vzájomne obviňujú, že chcú dosiahnuť víťazstvo na bojisku namiesto urovnania za rokovacím stolom. Hlavnou ruskou požiadavkou je, aby sa Ukrajina vzdala aj tých častí svojho územia, ktoré Moskva doteraz neokupuje, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmieta.