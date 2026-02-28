V iránskom hlavnom meste Teherán po amerických a izraelských úderoch zavládla panika. Pred čerpacími stanicami sa tvoria dlhé rady a davy ľudí sa snažia z metropoly odísť. Na mnohých miestach sú tiež pozatvárané obchody, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na svedkov. Po vlne útokov podľa agentúry AFP iránske úrady takmer úplne znefunkčnili internet.
Spoločná operácia, ktorú Spojené štáty nazvali „Ohromujúca zúrivosť“ (Epic Fury) a Izrael „Revúci lev“ (Roaring Lion), má podľa nich zlikvidovať hrozbu, ktorú predstavuje iránsky teokratický režim na čele s ajatolláhom Alím Chameneím.
Americké médiá s odvolaním sa na svoje zdroje informovali, že vojenský zásah USA by mohol trvať aj niekoľko dní. Izraelská armáda oznámila, že sobotňajšie údery cielili na desiatky vojenských cieľov a boli koordinované s USA v rámci rozsiahlej spoločnej operácie. Stanica NBC News uviedla, že Spojené štáty podnikli údery na Irán pomocou rakiet s plochou dráhou letu typu Tomahawk a zapojili do nich aj stíhačky.
USA v posledných týždňoch zhromaždili na Blízkom východe početnú vojenskú silu vrátane dvoch lietadlových lodí, ktoré sprevádzajú ďalšie plavidlá, a desiatok stíhacích a podporných lietadiel. Americký prezident Donald Trump hrozil Iránu intervenciou, ak nepristúpi na dohodu o svojom jadrovom programe.
Už v piatok šéf Bieleho domu naznačil, že stráca trpezlivosť pri nedostatočnom pokroku v nepriamych rokovaniach medzi USA a Iránom. Vo videu zverejnenom v sobotu zopakoval, že Irán nikdy nesmie získať jadrovú zbraň.
Viacerými iránskymi mestami vrátane Teheránu, Isfahánu a Komu v sobotu ráno otriasli výbuchy. V Teheráne úrady zaviedli bezpečnostné opatrenia vrátane blokády ciest okolo rezidencie najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.
Iránske polovojenské Revolučné gardy vzápätí potvrdili spustenie prvej vlny odvetného útoku na Izrael, v rámci ktorej vypustili rakety aj drony. Izrael hlásil výbuchy aj nad Jeruzalemom, zrejme v dôsledku aktivity protivzdušnej obrany.
Svoj vzdušný priestor úplne alebo aspoň čiastočne uzavreli Izrael, Irán, Irak, Spojené arabské emiráty a Sýria. Sirény sa ozývali aj v Jordánsku.