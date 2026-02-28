Izrael v sobotu vydal varovanie pred raketovým útokom pre územie celej krajiny po tom, čo armáda zaznamenala vypálenie striel z Iránu. Informovala o tom agentúra AP s tým, že na severe Izraela bolo počuť výbuchy, pravdepodobne v dôsledku aktivity protivzdušnej obrany zachytávajúcej iránske rakety. Izrael a Spojené štáty predtým spustili vojenský zásah proti Iránu, píše TASR.
Izraelské médiá krátko po oznámení armády uviedli, že Irán zaútočil na Izrael balistickými raketami. Obete alebo škody bezprostredne hlásené neboli. Izraelčania sa majú počas poplachu skryť do bezpečia.
Iránske polovojenské Revolučné gardy vzápätí potvrdili spustenie prvej vlny odvetného útoku na Izrael, v rámci ktorej vypustili rakety aj drony.
V Iráne sa v sobotu ráno po spoločnom izraelsko-americkom vojenskom zásahu ozývali výbuchy. Hlásili ich z viacerých miest vrátane Teheránu, Isfahánu, Komu, Tabrízu či Kermánšáhu.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že cieľom týchto „veľkých bojových operácií“ je odstrániť hrozbu, ktorú predstavuje iránsky režim.