Iránsky prezident Masúd Pezeškiján je po spustení rozsiahlych útokov Izraela a Spojených štátov na sídla predstaviteľov iránskeho režimu a armády v poriadku a nachádza sa na bezpečnom mieste, informovali o tom v sobotu štátne tlačové agentúry IRNA a Tasním. Izrael operáciu pomenoval Roaring Lion (Revúci lev), píše TASR.
Podľa informácií izraelskej televízie Kešet 12 útočilo izraelské letectvo okrem iného aj na rezidencie iránskych ministrov a vysokých predstaviteľov armády či objekty patriace rezortu obrany a spravodajským službám.
„Prezident Masúd Pezeškiján je v bezpečí a nemá žiadne problémy,“ napísala agentúra IRNA. Túto informáciu medzičasom potvrdili aj ďalšie štátne agentúry Mehr a ISNA.
Katarská televízia al-Džazíra uvádza, že iránske tlačové agentúry sa stali terčom rozsiahlych kybernetických útokov. Webová stránka agentúry IRNA nefunguje, správy zverejňuje cez svoj účet na Telegrame.