Spoločný izraelsko-americký vojenský zásah v Iráne má za cieľ odstrániť „existenčnú hrozbu“ zo strany tamojšieho režimu, vyhlásil v sobotu izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Zároveň sa poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za „historický prejav vodcovstva“, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
„Už 47 rokov režim ajatolláhov kričí: 'Smrť Izraelu, smrť Amerike'. Prelieval našu krv, zavraždil mnoho Američanov a masakroval vlastných ľudí,“ uviedol Netanjahu a podobne ako krátko predtým Trump, aj on zdôraznil, že Irán nesmie získať jadrovú zbraň.
Obaja lídri zverejnili na sociálnych sieťach približne osemminútové videá, v ktorých vysvetľujú dôvody spoločnej operácie proti Iránu a obracajú sa na tamojších obyvateľov.
„Naša spoločná akcia vytvorí podmienky pre odvážny iránsky národ, aby vzal svoj osud do vlastných rúk,“ uviedol Netanjahu. Zároveň odkázal všetkým Iráncom, že nadišiel čas, aby „zhodili jarmo tyranie a vytvorili slobodný a mierumilovný Irán“.
Izraelský premiér taktiež vyzval svojich krajanov, aby počúvali pokyny vlády, pretože v nadchádzajúcich dňoch bude od nich potrebná „vytrvalosť a odvaha“.
„Spoločne budeme stáť, spoločne budeme bojovať a spoločne zabezpečíme večnosť Izraela,“ dodal.