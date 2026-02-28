Vo veku 86 rokov zomrel americký spevák a skladateľ Neil Sedaka, ktorý sa v 60. a 70. rokoch preslávil hitmi Oh Carol, Breaking Up Is Hard To Do, Laughter in the Rain či Bad Blood. Oznámenie o jeho úmrtí v piatok zverejnila rodina, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Na spevákovom profile na sieti Facebook ho rodina označila za „skutočnú rockandrollovú legendu“.
„Naša rodina je zdrvená náhlym odchodom milovaného manžela, otca a starého otca,“ píše sa vo vyhlásení bez uvedenia príčiny úmrtia.
Speváka najviac preslávila pieseň Oh Carol, čo bol sentimentálny šláger s nádychom amerického folklóru. Sedaka pochádzal z Brooklynu, ktorého prostredie ho za mladíckych čias ovplyvnilo. Za svoju spevácku kariéru, ktorú začal koncom 50. rokov, vydal viac než 40 hitov a trikrát dosiahol prvé miesto v hitparádach.
Jedným z jeho prvých úspechov bola pieseň Stupid Cupid. Napísal ju pre Connie Francisovú, ktorá bola v tom čase jednou z najpopulárnejších amerických speváčok.
V druhej polovici 60. rokov začala jeho popularita klesať, no v 70. rokoch sa dokázal vrátiť na scénu v rámci „easy-listening“ žánru. Hoci sa v 80. rokoch z hitparád vytratil, zostal pevnou súčasťou šoubiznisu a naďalej vystupoval na pódiách.