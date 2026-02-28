Bývalý americký prezident Bill Clinton vo svojej výpovedi pred Výborom pre dohľad Snemovne reprezentantov odmietol akúkoľvek vedomosť o zločinoch Jeffreyho Epsteina, keďže sa s ním poznal len krátko a ich cesty sa rozišli dávno predtým, než jeho zločiny vyšli najavo.
„Nič som nevidel a neurobil som nič zlé,“ uviedol 79-ročný americký exprezident vo svojom úvodnom vyhlásení, ktoré zverejnil na sociálnej sieti X. „Nemal som ani tušenia o zločinoch, ktoré Epstein páchal,“ dodal Clinton.
„Často odo mňa budete počuť, že si nespomínam,“ uviedol pred svojou výpoveďou s tým, že nebude hovoriť niečo, čím si nie je istý, keďže ide o udalosti spred 24 rokov. Ak by mal nejaké podozrenia, Epsteina by podľa svojich slov nahlásil.
Bývalý prezident sa zastal aj svojej manželky Hillary Clintonovej, ktorá vypovedala o deň skôr, pričom pred výborom musela viackrát zopakovať, že Epsteina nepoznala. Podľa Clintona nebolo správne nútiť jeho manželku k výpovedi, keďže „s Jeffreym Epsteinom nemala nič spoločné. Vôbec nič.“
Vypočúvanie Clintonovcov sa koná za zatvorenými dverami v obci Chappaqua v štáte New York, kde obaja žijú. Republikánsky predseda výboru James Comer pred začiatkom vypočutia uviedol, že bývalý prezident má vypovedať ohľadom fotografií, e-mailov a ciest, ktoré súvisia s usvedčeným sexuálnym predátorom Epsteinom.
DPA pripomína, že podľa dostupných informácií bol Epstein počas Clintonovho prezidentovania v Bielom dome 17-krát a bývalý prezident cestoval jeho lietadlom najmenej 27-krát. Republikáni plánujú zverejniť úplné videozáznamy z vypočutia čo najskôr.