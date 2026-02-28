Spoločnosť testuje slúchadlá s umelou inteligenciou v 500 prevádzkach.
Reťazec reštaurácií Burger King testuje novú technológiu, ktorá bude kontrolovať správanie zamestnancov v prevádzkach. Informoval o tom denník Daily Mail.
Zamestnanci by mali po novom pri práci nosiť slúchadlá s mikrofónom, ktoré za pomoci umelej inteligencie (AI) overia, či sa správajú slušne. Ak napríklad nepovedia „prosím“ alebo „ďakujem“, manažment sa o tom dozvie vďaka AI s názvom Patty.
Dokáže prečítať recepty
Umelú inteligenciu Patty budú môcť využívať zamestnanci aj manažéri reťazca Burger King. Foto: pixabay.com
Nová technológia má podľa spoločnosti Restaurant Brands International, ktorá vlastní Burger King, priniesť viac efektivity do prevádzok. Okrem upozornenia na správanie zamestnancov má tiež dokázať čítať recepty alebo upozorniť prevádzkarov na chýbajúce zásoby.
Patty upozorní vedenie prevádzky aj na zlé recenzie, ktoré zákazník nechá podniku pomocou QR kódu. Zamestnancom zas pomôže odstrániť položky z digitálneho menu, ak nebudú dostupné.
Cieľom Patty je podľa Burger King poskytnúť virtuálneho mentora, a nie sledovať zamestnancov.
„Je to o podpore dokonalej pohostinnosti a rýchlej a priamej pomoci manažérom, ktorú budú môcť využiť na efektívnejšie spoznávanie personálu.“
McDonald's od AI upustil
Umelú inteligenciu sa od roku 2021 pokúšal implementovať do prevádzky aj ďalší fast foodový reťazec McDonald's. O dva roky neskôr však testovanie ukončil bez uvedenia dôvodu.
Ako píše magazín Restaurant Business, reťazec zaviedol AI do objednávania cez drive-thru, keď vodiči komunikovali s umelou inteligenciou. Cieľom testu malo byť zistiť, či takýto postup urýchli objednávanie.
McDonald's napokon od ambicióznych plánov odstúpil. Automatizovaný hlas preňho vyvíjala známa spoločnosť IBM.