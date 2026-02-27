Paríž nemá žiadne dôkazy o tom, že dron, ktorý sa tento týždeň objavil v prielive Öresund pri pobreží južného Švédska blízko francúzskej lietadlovej lode Charles de Gaulle, patrí Rusku. V piatok to povedal minister zahraničných vecí Francúzska Jean-Noël Barrot. Ak by Rusko naozaj bolo zodpovedné za tento incident, išlo by o „absurdnú provokáciu“, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Švédska námorná hliadka elektronicky zneškodnila vo štvrtok dron približne 13 kilometrov od lietadlovej lode Charles de Gaulle, ktorá v stredu zakotvila v prístave mesta Malmö.
Švédsky minister obrany Pål Jonson oznámil vo štvrtok, že vzdušný priestor krajiny narušil zrejme dron „napojený na ruskú vojenskú loď“, ktorá sa nachádza v teritoriálnych vodách. „Pokiaľ by za tento incident bolo naozaj zodpovedné Rusko, ako naznačil (švédsky) minister obrany, tak je jediným záverom to, že ide o absurdnú provokáciu,“ povedal Barrot v piatok novinárom v Malmö. „Bezpečnosť francúzskej vojnovej lode nebola ohrozená,“ dodal minister.
Švédske sily použili prostriedky na rušenie elektronického signálu. Dron sa stratil a pravdepodobne buď odletel preč, zlyhal, alebo spadol do mora. Odvtedy nedošlo k ďalším pozorovaniam.
Nasadenie lietadlovej lode Charles de Gaulle v Baltskom mori je súčasťou misie La Fayette 26 a operácie NATO Baltic Sentry (Baltská stráž). Cieľom operácie je chrániť kritickú infraštruktúru pred hybridnými hrozbami, akými sú sabotáže či kybernetické útoky.