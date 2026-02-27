Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v piatkovom telefonáte ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému oznámil, že s maďarským premiérom Viktorom Orbánom navrhuje zriadenie inšpekčnej skupiny, ktorá by posúdila stav ropovodu Družba. Zložená by mala byť z expertov nominovaných Európskou komisiou a členskými krajinami. Fico to uviedol na sociálnej sieti. Podľa svojich slov nadobudol pocit, že Ukrajina nemá záujem o obnovu tranzitu ropy. Fico pripustil i stretnutie so Zelenským. Uprednostňuje, aby sa udialo v jednej z krajín Európskej únie (EÚ).
„Informoval som prezidenta, že jeho rozhodnutie o zastavení tranzitu ropy nám spôsobuje logistické ťažkosti a ekonomické škody. Rozhovor potvrdil, že máme rozdielne pohľady na stav ropovodu. Kým naše spravodajské informácie potvrdzujú, že ropovod nie je poškodený a nič nebráni tranzitu ropy, ukrajinský prezident trval na tom, že oprava ropovodu si vyžaduje dlhý čas,“ vyhlásil Fico.
Ako doplnil, ukrajinská strana doteraz neumožnila slovenskému veľvyslancovi v Kyjeve, aby inšpekciu vykonal. Rovnako sa mala Ukrajina postaviť aj k inšpekcii veľvyslankyne Európskej únie na Ukrajine. „Prezident Zelenskyj takúto inšpekčnú činnosť odmietol s odvolaním sa na negatívne stanovisko ukrajinských tajných služieb,“ tvrdí Fico.
Potvrdil tiež, že zo strany ukrajinskej hlavy štátu prišlo pozvanie na spoločné rokovanie. „Toto pozvanie som akceptoval a požiadal som Úrad vlády SR a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, aby v spolupráci s ukrajinskou stranou našli vhodný termín na takéto stretnutie, pričom uprednostňujem stretnutie s ukrajinským prezidentom na území niektorého z členských štátov EÚ, ktoré ukrajinský prezident intenzívne navštevuje,“ napísal.
Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Orbán a Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
Kancelária ukrajinského prezidenta v piatok po telefonáte na sociálnej sieti informovala, že hlava štátu pozvala Fica na spoločné rokovanie.
UPOZORNENIE: TASR sa pokúsi získať stanovisko ukrajinskej administratívy.