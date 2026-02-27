Švédsky premiér Ulf Kristersson vylúčil v piatok možnosť umiestnenia francúzskych jadrových zbraní vo svojej krajine v čase mieru. Uviedol však, že vojna by túto situáciu mohla zmeniť.
Kristersson pozíciu Švédska vysvetlil počas návštevy francúzskej lietadlovej lode Charles de Gaulle, ktorá aktuálne kotví v meste Malmö.
„Vo Švédsku máme jasnú doktrínu, ktorú sme naposledy potvrdili, keď sme vstúpili do NATO. Tá stanovuje, že v čase mieru nemáme na švédskom území trvalo umiestnených zahraničných vojakov ani jadrové zbrane,“ povedal pred novinármi po otázke o možnosti hosťovania francúzskych nukleárnych zbraní. „Táto doktrína platí, takže to nie je možnosťou,“ zdôraznil. Dodal, že „ak by došlo k vojne, ktorá by sa nás nejako týkala, potom by to bola úplne iná situácia“.
Švédsko po dvoch storočiach vojenskej neutrality po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022 požiadalo o vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO). V poradí 32. členom sa stalo v marci 2024.
Spojené štáty a Rusko majú tisíce jadrových hlavíc, v Európe však atómovými zbraňami disponujú len Francúzsko a Británia; ich celkový spoločný počet hlavíc sa ráta v stovkách, pripomenula AFP. Európski lídri začali zvažovať nedostatok tohto odstrašujúceho prostriedku v čase rastúcej neistoty okolo vojenskej podpory USA pre kontinent.
„Pokým má Rusko jadrové zbrane v našom bezprostrednom susedstve, je dobré, že dve európske demokracie tiež majú jadrové zbrane,“ povedal Kristersson.