Koalícia trvá na tom, že darovaním techniky Ukrajine bola zásadne ohrozená obranyschopnosť Slovenska. Po piatkovom rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť to povedal jeho šéf Richard Glück (Smer-SD). Nikto podľa neho nechcel vytvárať žiaden nátlak. Kritizoval generálneho prokurátora Maroša Žilinku za to, že odišiel z rokovania skôr.
„Nikto nechcel vytvárať žiaden nátlak, keby niekto chcel vytvárať nejaký nátlak, tak rozhodne sa to nerobí pred verejnosťou, toto bol verejný výbor národnej rady, ktorá do funkcie zvolila pána Žilinku, preto je jeho povinnosťou komunikovať s národnou radou, komunikovať s občanmi, pretože my tu zastupujeme občanov,“ vyhlásil Glück. Dodal, že obranyschopnosť Slovenska je ohrozená dodnes, pretože bude ešte trvať proces, kým sa letka stíhačiek F-16 dostane do letuschopnej prevádzky. „To isté platí aj o pozemnej protivzdušnej obrane S-300, ktorá bola funkčná,“ dodal.
Šéf výboru považuje za výsmech občanom to, že Najvyšší kontrolný úrad SR hovorí o pochybeniach z hľadiska hospodárnosti, no prokurátor krajskej prokuratúry povie, že „všetko je v poriadku, škoda nevznikla“.
Štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher je sklamaný z toho, že Žilinka odišiel z rokovania výboru skôr. Výboru sa podľa svojich slov snažil ozrejmiť, že darovaná technika mala svoju hodnotu. Hovoril o dôkazoch, že bývalé vedenie rezortu obrany sa rozhodlo zámerne poškodzovať na kvalite vojenskú techniku, konkrétne lietadlá MiG-29.
Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) vysvetlil, že zvolaním výboru chceli reagovať na vystúpenie bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remetu, ktorý podľa neho vystupoval v rozpore s tým, čo predkladal štát a aké sú v spise dôkazy. „Je to úplne legitímne, lebo sa na to pýtali aj občania, a ja by som skôr očakával, že na to budú ďalej odpovedať práve orgány činné v trestnom konaní,“ povedal Gašpar. Očakával tiež, že Remeta možno zvolá ďalší brífing, kde odpovie na všetky argumenty.
Mimoriadne piatkové rokovanie brannobezpečnostného výboru sa konalo v súvislosti so zastavením vyšetrovania prípadov darovania vojenskej techniky Ukrajine. Na výbor sa dostavil generálny prokurátor aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ľubomír Andrassy. Žilinka odišiel z výboru krátko po jeho začiatku. Vníma ho totiž ako snahu o zasahovanie a ovplyvňovanie činnosti prokuratúry a orgánov činných v trestnom konaní.
Orgány činné v trestnom konaní uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny.
Ministerstvo obrany informovalo, že podá podnet na preskúmanie rozhodnutí. Krajská prokuratúra na prezentovaných záveroch trvá.