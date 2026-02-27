Obecný úrad vyzýva občanov na zvýšenú opatrnosť.
Obec Čekovce pri Krupine varuje pred pohybom medvedice s tromi mláďatami. Informuje o tom na svojom webe s tým, že šelmu videli v katastrálnom území obce.
„Vzhľadom na to, že vodiaca medvedica môže byť pri ochrane svojich mláďat nevyspytateľná a agresívna, dôrazne vás žiadame o zvýšenú opatrnosť.“
Lesu sa vyhnite, vonku si pískajte
Obec Čekovce varuje pred pohybom medvedice s mláďatami v katastri. Na webe zverejnila snímky s medveďmi.
Obec v súvislosti s výskytom medveďov vydala niekoľko odporúčaní pre občanov. Radí napríklad obmedziť pohyb v lesnom teréne a v húštinách, najmä ráno a večer.
V prípade pohybu vonku by ste sa mali správať primerane hlučne – odporúča sa napríklad pískať si alebo sa rozprávať.
V neposlednom rade je potrebné odstraňovať zvyšky potravín a biologického odpadu z blízkosti domov. Psov by ste mali vždy držať na vôdzke.
Medvede sa prebúdzajú
Vyššie teploty a topiaci sa sneh signalizujú medveďom príchod jari. Ako pre TASR vlani uviedla hovorkyňa Správy TANAP-u Nina Obžutová, medvede sa po prebudení zo zimného spánku sústredia na hľadanie potravy.
„V prirodzenom prostredí medvede nepohrdnú korienkami rastlín a napríklad aj kadávermi zvierat, ktoré neprežili zimu. Lákavé sú však aj ľudské obydlia, kde je často nájsť potravu omnoho jednoduchšie ako vo voľnej prírode.“
Obžutová dodala, že medvede sú počas jari ostražitejšie, a matky viac chránia svoje mláďatá pri hľadaní potravy.
Čo robiť, ak stretnete medveďa
K fatálnym stretom človeka a medveďa dochádza v lese len zriedka. Pre čo najvyššiu mieru ochrany pred útokom lesnej šelmy však treba dodržiavať niekoľko zásad:
- Nedávajte medveďovi zámienku na útok: udržujte si od medveďa odstup a neľakajte ho, ak si vašu prítomnosť nevšimol.
- Dajte najavo, že ste človek, nie korisť: pri strete zostaňte pokojní a hovorte tichým hlasom. Vykonávajte len mierne pohyby.
- Nekričte: krik alebo náhly pohyb môže medveďa vystrašiť. Nikdy nenapodobňujte zvuky medveďa a nekričte vysokým hlasom.