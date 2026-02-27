Vo vládnej koalícii momentálne nie je dohoda na novom guvernérovi Národnej banky Slovenska (NBS). Tému bude koalícia riešiť, keď takáto dohoda vznikne. Uviedol to v piatok minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
Doterajšiemu guvernérovi NBS Petrovi Kažimírovi skončilo oficiálne funkčné obdobie ešte minulý rok v júni. Vo funkcii však zostáva, až kým nebude vymenovaný jeho nástupca. Koaličný Hlas-SD presadzuje ako svojho kandidáta opäť Kažimíra, ktorého však nepodporuje najsilnejšia vládna strana Smer-SD.
„Na to, aby sa niekto stal guvernérom alebo viceguvernérom NBS, musí prejsť procesmi. Musí mať súhlas vlády, parlamentu a musí prejsť cez pána prezidenta. Momentálne stav je taký, že táto dohoda nie je. Keď taká dohoda bude, tak sa to bude riešiť,“ konštatoval Kamenický.