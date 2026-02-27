Opozičné KDH považuje memorandum s výrobcom hliníka Slovalco za prvý racionálny krok vlády Roberta Fica (Smer-SD) na podporu priemyslu.

KDH však upozorňuje, že táto ústretovosť prichádza na poslednú chvíľu a bola vynútená až hrozbou definitívneho pochovania výroby v Žiari nad Hronom. Ak kabinet nezačne riešiť drahé energie koncepčne a pre celý trh, zo Slovenska budú naďalej utekať dôležití zamestnávatelia. Upozornilo na to v piatok KDH.

Schému podpory bude musieť schváliť Európska komisia, pričom pre politiku vlády má dnes Slovensko s kľúčovými partnermi rozhárané vzťahy. Otázne sú aj tvrdenia premiéra, že obyvateľov to nebude stáť ani cent. Štát má totiž podiely vo firmách, ktoré budú lacnejšiu elektrinu dodávať, a tie by ju inak mohli na trhu predať výhodnejšie. Preto musia byť podmienky stanovené prísne na komerčných princípoch,“ zdôraznil poslanec KDH Jozef Hajko.

Prípad Slovalca je podľa KDH len pilotným projektom, ktorý si vynútila akútna situácia. Kým vláda zachraňuje výrobcu hliníka, pre vysoké ceny energií a rastúce mzdové náklady Slovensko už iné firmy opúšťajú. Dôkazom je aktuálne podľa KDH koniec galantskej fabriky Samsungu s 800 ľuďmi či masívne prepúšťanie v nitrianskom Foxconne.

Vláda musí vykonať ďalšie kroky a zlepšiť podnikateľské prostredie. Musí sa zamerať na tú časť domácej ceny energií, ktorá sa týka poplatkov za prevádzkovanie systému, a zastaviť neprijateľnú politiku, ktorou vláda vyťahuje z energetických firiem peniaze cez dividendy na vlastné potreby, čím energie predražuje nám všetkým,“ dodal Hajko.