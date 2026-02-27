Maketa dronu na Námestí Andreja Hlinku v Žiline vyvoláva kontroverzné reakcie. Krajský poslanec v súvislosti s inštaláciou oslovil políciu.
Poslanec Žilinského kraja a predseda strany DOMOV – Národná strana Pavol Slota podal na políciu podnet v súvislosti s podozrením zo šírenia poplašnej správy. Informoval o tom na sociálnej sieti.
Na drone sa objavili nálepky
Maketa dronu v Žiline vyvolala kontroverzné reakcie. Inštaláciu by mala preveriť polícia. Foto: Info.sk
Maketu dronu Shahed-136 vystavili v Žiline v deň 4. výročia začiatku vojenského konfliktu na Ukrajine 24. februára. Ako informoval denník SME, inštalácia reprezentuje originál zbrane v pomere 1:1 a na námestí je vystavená do piatku 27. februára. Drony inštalovali aj v Bratislave a Košiciach.
Deň po vystavení dronu sa na ňom objavili nálepky znevažujúce Nadáciu otvorenej spoločnosti, ktorá stojí za inštaláciou. Upozornil na to regionálny politik Pavol Slota. SME pripomína, že ten už v minulosti polepil sanitku Oksana, ktorú predtým inštalovali na rovnakom mieste.
„Našiel sa však niekto odvážny, kto na tento dron dal nálepky, aby objasnil obyvateľom, kto za toto všetko platí a v koho prospech sa táto propagandistická banderovská protiruská aktivita deje.“
Slota podal podnet na políciu
Poslanec v príspevku zverejnil fotografie dronu aj s nálepkami. Tie však do štvrtka (26. 2.) odstránili.
Slota však nezostal len pri slovách. Ako sám tvrdí, na políciu podal podnet „na preverenie podozrenia zo šírenia poplašnej správy“. Činnosť mimovládok pritom označil za „sabotážnu a podvratnú“ a od vlády očakáva ďalšie kroky na ich obmedzenie.
Aj Slovensko môže byť cieľ
Nadácia otvorenej spoločnosti v súvislosti s inštaláciou dronu uviedla, že jej cieľom je ukázať zbraň, akou Rusko útočí na ciele na Ukrajine.
„Chceme ukázať zbraň, ktorou Rusko denne ničí Ukrajinu, a pripomenúť tvrdú realitu: ak sa neubránia naši susedia, ďalším cieľom môžeme byť my.“
Maketa má dĺžku 3,5 metra, rozpätie krídel 2,5 metra a do hlavne sa zmestí 50 kilogramov výbušniny. Dron doletí do vzdialenosti 2500 kilometrov.