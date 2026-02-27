Vodič osobného auta zostal po nehode zakliesnený vo vozidle.
Čadčianski hasiči zasahujú v piatok popoludní pri tuneli Horelica, kde sa pred vjazdom do tunela smerom zo Žiliny zrazilo osobné auto s kamiónom. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Na mieste dopravnej nehody zasahuje šesť hasičov z Hasičskej stanice v Čadci s dvomi kusmi techniky. Podľa informácií od hasičov zostal vodič osobného auta vo vozidle zakliesnený.
Správu aktualizujeme.