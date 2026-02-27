Mesto plánuje realizovať záchranné práce v súvislosti s poddolovaným územím.
Mesto Prešov vyhlásilo v piatok mimoriadnu situáciu. Informovalo o tom na svojom webe s tým, že ide o nevyhnutný krok. Mimoriadna situácia súvisí s poddolovaným územím dobývacieho priestoru Solivary.
Koordinačného stretnutia, ktoré sa konalo na Mestskom úrade v Prešove, sa zúčastnili aj zástupcovia ministerstva hospodárstva a životného prostredia. "Hlavnou témou stretnutia bola prezentácia ministerstva hospodárstva o ďalšom potenciálnom postupe smerom k úplnej sanácii územia opusteného banského priestoru," informovalo mesto.
