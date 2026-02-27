Väčšina cestujúcich, ktorí boli zranení pri štvrtkovej (26. 2.) zrážke vlaku s kamiónom, už bola prepustená z nemocníc do domáceho liečenia.
Ako vo štvrtok informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, po zrážke bolo prevezených 14 zranených pacientov do nemocníc v Nových Zámkoch, Nitre, Leviciach, Komárne a Galante.
V nemocnici v Nových Zámkoch bezprostredne po nehode ošetrili štyroch pacientov s povrchovými poraneniami, ktorí boli následne prepustení do domácej starostlivosti. „Jedného pacienta so zlomenými rebrami a s pomliaždeninami sme hospitalizovali. Je stabilizovaný a mimo ohrozenia života,“ uviedla novozámocká nemocnica. Do Fakultnej nemocnice (FN) Nitra bola prevezená jedna pacientka. „Po dôkladnom vyšetrení bola prepustená do domácej starostlivosti,“ uviedla pre TASR Petra Vargová z FN Nitra.
V nemocnici AGEL Komárno boli v súvislosti s nehodou ošetrené štyri osoby. Dve ženy a jeden muž boli s ľahkými poraneniami ošetrení ambulantne a prepustení do domácej liečby. „Jeden muž s tupým poranením hrudníka a brucha zostáva v stabilizovanom stave hospitalizovaný na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. V nemocnici AGEL Levice sme ošetrili dvoch mužov. Jeden bol s ľahkými zraneniami ambulantne ošetrený a jeden muž s fraktúrou rebier ostáva hospitalizovaný na oddelení úrazovej chirurgie,“ povedala Jarmila Ševčíková zo spoločnosti AGEL.
Ďalší zranení cestujúci boli prevezení do nemocnice v Galante. „Celkovo šlo o dvoch pacientov s ľahšími zraneniami. Po ošetrení boli prepustení do domácej liečby,“ doplnila Bianka Krejčíová z Penta Hospitals SK.