Európska únia (EÚ) začne predbežne uplatňovať obchodnú dohodu so štyrmi latinskoamerickými krajinami zoskupenými v združení Mercosur, uviedla šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.
A to aj napriek tomu, že ju ešte neratifikoval Európsky parlament (EP). TASR o tom informuje na základe správy agentúr AP a DPA.
Leyenová uviedla, že po štvrtkovej (26. 2.) ratifikácii dohody Uruguajom a Argentínou je EK pripravená pristúpiť k predbežnému uplatňovaniu dohody. Dodala, že Brazília a Paraguaj by mali ratifikáciu dokončiť čoskoro. Tento krok umožní firmám v EÚ, Uruguaji a Argentíne využívať nové colné pravidlá a ďalšie výhody ešte pred formálnym nadobudnutím platnosti dohody.
Rokovania o obchodnej dohode medzi EÚ a Mercosurom trvali viac než dve desaťročia. Dohoda pokrýva trh s viac ako 700 miliónmi obyvateľov, ktorý predstavuje približne štvrtinu globálneho HDP a vytvára jednu z najväčších zón voľného obchodu na svete.
Dohoda však čelí výraznej kritike v rámci EÚ, najmä zo strany poľnohospodárov, ktorí sa obávajú neférových podmienok a zvýšenej konkurencie z Južnej Ameriky. Európsky parlament v januári tesnou väčšinou rozhodol, že dohodu musí pred konečným hlasovaním ešte preskúmať Súdny dvor EÚ, čo odďaľuje jej plnú implementáciu.