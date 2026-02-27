Generálny prokurátor Maroš Žilinka odišiel z piatkového rokovania parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť k zastaveniu vyšetrovania prípadov darovania vojenskej techniky Ukrajine krátko po jeho začiatku.
Vníma ho totiž ako snahu o zasahovanie a ovplyvňovanie činnosti prokuratúry a orgánov činných v trestnom konaní (OČTK).
„Dnes sme svedkami veľmi vážnej situácie, ktorá nastala a ktorú ja ako generálny prokurátor SR považujem za priamu snahu o zasahovanie a ovplyvňovanie činnosti prokuratúry, OČTK a mňa priamo ako generálneho prokurátora SR, a to zo strany politického orgánu, ktorým nesporne brannobezpečnostný výbor Národnej rady (NR) SR je a ktorý nedisponuje ústavnou kompetenciou či právomocou na takúto aktivitu,“ uviedol novinárom v parlamente.
Ohradil sa voči predvolávaniu „prokurátorov, ktorí boli činní v konkrétnych trestných veciach, ktorí nepodliehajú kontrolnej právomoci NR SR a s ktorými rozhodnutiami politici nesúhlasia“. Zároveň poukázal na to, že o veci, o ktorej mal výbor rokovať, nie je s konečnou platnosťou rozhodnuté. „Generálna prokuratúra SR ako nadriadená prokuratúra v rámci vzťahov nadriadenosti a podriadenosti medzi prokuratúrami a prokurátormi vykonáva prieskum zákonnosti, jednak postupu a jednak rozhodnutia prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave. A tieto skutočnosti mi bránia akýmkoľvek spôsobom zaujímať akékoľvek stanoviská k zákonnosti alebo nezákonnosti postupov a zistení skôr, ako budem mať naštudovaný spisový materiál a zaujmem stanovisko,“ dodal.
Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Richard Glück (Smer-SD) zvolal na piatok mimoriadne rokovanie v súvislosti so zastavením vyšetrovania prípadov darovania vojenskej techniky Ukrajine.
Žilinka nemá informácie, ktoré by potvrdzovali manipuláciu volieb
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka nemá informácie, ktoré by potvrdzovali manipuláciu volieb. Uviedol to v reakcii na novinárske otázky k možnému zrušeniu hlasovania poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) totiž zámer odôvodňoval obavou z možného manipulovania volieb aj prostredníctvom hlasovania korešpondenčnými lístkami.
„Ja nemám žiadne informácie potvrdzujúce nejakú údajnú manipuláciu volieb,“ vyhlásil Žilinka s tým, že neeviduje a nie je si vedomý manipulácie pri parlamentných voľbách v roku 2023.
K samotnému návrhu, ktorý by mal do parlamentu prísť na najbližšej schôdzi, sa vyjadriť nechcel. „Nepoznám ten návrh a nepoznám ani motiváciu, ktorá k nemu vedie. Vláda SR, ako aj poslanci majú právo obracať sa s návrhmi do NR SR a NR SR má právo prijať akýkoľvek v podstate zákon, pokiaľ je v súlade s Ústavou SR a s našimi medzinárodnými záväzkami,“ dodal.