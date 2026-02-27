Spoločnosť Samsung podľa informácií predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) uvažuje o prehodnotení výrobných kapacít vo svojich fabrikách.
Niečo chcú udržať, niečo chcú zrušiť
Fico poukázal na to, že sú veľké úvahy o tom, čo sa stane s výrobou televízorov v stredoeurópskom priestore. Spoločnosť má výrobný závod aj v Galante.
„Ak k tomu príde, že Slovensko bude patriť medzi krajiny, ktoré by mali byť zaradené medzi tie, kde sa bude utlmovať výroba televíznych obrazoviek, budeme sa pýtať, čím sa to nahradí,“ povedal Fico na piatkovej tlačovej konferencii. Vo výrobnom závode Samsungu v Galante pracuje podľa predsedu vlády približne 750 zamestnancov. Rovnaký počet aj v oblasti logistiky.
Fico ozrejmil, že sa k nemu dostala informácia, že spoločnosť Samsung uvažuje z globálnych dôvodov o „prekreslení“ fabrík, ktoré má po celom svete. „Niečo chcú udržať, niečo chcú zrušiť,“ podotkol. Dôvodom má byť výrazný pokles záujmu o kupovanie televízorov.