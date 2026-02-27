Sochu bývalého britského premiéra Winstona Churchilla v Londýne v noci na piatok neznámi páchatelia posprejovali viacerými nápismi, pričom jeden z nich ho označoval za „sionistického vojnového zločinca“.
Sochu následne očistili. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA a stanice Sky News.
Na bronzovú sochu na námestí Parliament Square vo Westminsteri boli červenou farbou nastriekané aj ďalšie nápisy vrátane „Stop genocíde“, „Slobodná Palestína“, „Nikdy viac je teraz“ a „Globalizujte intifádu“.
V decembri minulého roka londýnska polícia a polícia oblasti Greater Manchester na severozápade Anglicka oznámili, že každý, kto bude skandovať slogan „globalizujte intifádu“, bude zadržaný.
Rozhodnutie oboch policajných zložiek prišlo po teroristických útokoch na pláži Bondi v austrálskom Sydney a na synagógu kongregácie Heaton Park v Manchestri.