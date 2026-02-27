V prípade zrážky vlaku s kamiónom na trati Nové Zámky - Bánov začal vyšetrovateľ Policajného zboru trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.
Na priecestie vošiel, keď sa spúšťali závory
K nehode došlo vo štvrtok (26. 2.) o 10.30 h, keď z doposiaľ nezistených príčin vošiel 43-ročný vodič kamiónu na železničné priecestie v čase, keď sa spúšťali závory. Prichádzajúci vlak už zrážke nedokázal zabrániť. Vodič nákladného auta pri nehode zahynul, ďalších 14 cestujúcich z vlaku bolo so zraneniami prevezených do nemocníc.
Vodič kamióna zostal po nehode zakliesnený v kabíne. Foto: facebook.com/KRPZNR
Ako doplnila polícia, rušňovodič bol na mieste podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. U vodiča nákladného vozidla bude prípadné požitie alkoholu predmetom skúmania po vykonaní pitvy.
Po náraze vypukol požiar
Ako spresnila polícia, vodič kamióna zostal po nehode zakliesnený v kabíne. „Aj napriek snahe záchranných zložiek sa mužovi nepodarilo zachrániť život,“ uviedla. Po zrážke vypukol požiar, ktorý sa rozšíril na kamión aj vlak.
Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) uviedla, že k zrážke kamióna a vlaku došlo na plne funkčnom a aktívne zabezpečenom železničnom priecestí so svetelnou signalizáciou a závorami. „Vlak sa po zrážke vykoľajil. Odvtedy je železničná doprava v tomto úseku prerušená,“ informovali ŽSR vo štvrtok.