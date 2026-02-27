Japonská premiérka Sanae Takaičiová sa v piatok vyslovila proti zmenám nástupníckych pravidiel cisárskeho trónu, ktoré umožňujú stať sa japonským panovníkom iba mužským potomkom.
Takaičiová uviedla, že rešpektuje závery skupiny odborníkov, ktorí o tejto záležitosti diskutovali a v roku 2021 dospeli k záveru, že je „vhodné obmedziť oprávnenosť iba na osoby, ktoré sú potomkami mužskej línie cisárskeho rodu“. Vláda aj ona sama podľa jej slov tieto závery rešpektujú.
Podľa AFP ide o jej najjasnejšie vyjadrenie k tejto otázke, ktorá je predmetom čoraz častejších diskusií v súvislosti s potenciálnou nástupníckou krízou. Cisár Naruhito má totiž iba jedno dieťa – dcéru Aiko. Pravidlá jej však zakazujú ujať sa trónu, ktorý je určený len pre mužských potomkov. Namiesto nej by sa budúcim cisárom mal stať syn Naruhitovho brata, Hisahito.
Japonsko diskutuje o nástupníckych pravidlách už desaťročia. Expertná skupina zostavená vládou v roku 2005 odporučila, aby sa nástupníctvo odovzdalo najstaršiemu potomkovi bez ohľadu na jeho pohlavie. Narodenie Hisahita o rok neskôr však vtedy debatu umlčalo.
Podľa prieskumov verejnej mienky takýto prístup podporuje aj väčšina Japoncov. Tradicionalisti však tvrdia, že „neprerušená cisárska línia“ mužského nástupníctva je základom japonskej štátnosti a veľké zmeny by národ rozdelili.